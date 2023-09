La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, présente aux délégués vietnamiens et cubains le contexte historique et le contenu des photos exposées. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam (1973 - 2023), une exposition de photos sur l'amitié inébranlable entre le Vietnam et Cuba a ouvert ses portes le 26 septembre dans la province de Quang Tri, au Centre.



Le vernissage a été honoré de la présence du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba (ANPP), Esteban Lazo Hernández, en visite au Vietnam ; de Truong Thi Mai, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV ; de Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne.



Organisée par l'Agence vietnamienne d’information (VNA), l'agence de presse cubaine Prensa Latina (PL) et le Comité populaire de Quang Tri, l'exposition présente 50 photos en noir et blanc et en couleur, sélectionnées dans les archives photographiques de ces deux agences de presse.

Un témoin historique partage ses souvenirs avec le leader cubain Fidel Castro. Photo: VNA



Ces photos illustrent l'image du grand leader du peuple cubain Fidel Castro, un homme qui lutta toute sa vie pour l'indépendance nationale, une vie prospère et heureuse pour son peuple, un grand ami du Vietnam et de son peuple, ainsi que sa visite en 1973 dans la zone libérée du Sud du Vietnam.



Lors de l'exposition, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et le président de Prensa Latina, Luis Enrique Gonzalez Acosta, ont présenté aux délégués vietnamiens et cubains le contexte historique et le contenu des photos exposées.



Lors du vernissage, le comité d'organisation a également présenté au public le livre "Fidel Castro - Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang", rédigé par l'agence de presse Prensa Latina et publié en bilingue grâce à une collaboration avec l'Agence vietnamienne d’information. -VNA