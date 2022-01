Vernissage de l'exposition. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Inde (7 janvier), dans la matinée du 7 janvier au Musée de Ho Chi Minh-Ville, l'Association d'amitié Vietnam - Inde de la mégapole du Sud et le Service municipal de la Culture et des Sports ont collaboré avec le Consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville pour organiser une exposition de photos intitulée "Relations Vietnam-Inde: Souvenir de 50 ans".

L'exposition présente une centaine de photos en noir et blanc et en couleur, rappelant les jalons importants des relations bilatérales en matière de politique, de défense nationale et de sécurité, d'économie, de culture et d'éducation…

Photo: VNA

S'exprimant lors du vernissage, le Dr Huynh Thanh Lap, président de l'Association d'amitié Vietnam - Inde de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que le Vietnam et l'Inde ont des similitudes dans l'histoire, la culture et les religions, avant de déclarer apprécier le soutien de l’Inde pour le Vietnam dans son développement national.

Au cours des deux dernières années, dans le contexte d’évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam et l'Inde se sont entraidés pour surmonter la crise sanitaire et relancer l’économie, a-t-il souligné.

Partageant le même point de vue, Madan Mohan Sethi, Consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré se réjouir du développement heureux des relations bilatérales. Il a exprimé son souhait de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation et la culture. -VNA