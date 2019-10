En août dernier, les longanes frais vietnamiens ont été autorisés à être exportés vers l'Australie. Photo: tphcm.chinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 82 milliards d’USD ces 9 derniers mois (-5,3% en un an), dont 272,17 millions d’USD en septembre (-5,6%).



En 9 mois, les exportations de fruits ont connu une forte croissance sur des marchés tels que UE, États-Unis, Corée du Sud, Japon, Pays-Bas, Taïwan et Hong Kong (Chine), Thaïlande, Australie et, surtout, Laos.



Plus précisément, le Vietnam a exporté ses fruits dans l’UE pour 112,49 millions d’USD (+36,9%), aux Etats-Unis, 111,97 millions d’USD (+12,8%), en Asie du Sud-Est, 119,27 millions d’USD (+11%), en Corée du Sud, 95,61 millions d’USD (+12,3%), au Laos, 29,36 millions d’USD (+313,5%), à Hong Kong, 49,36 millions d’USD (+216,9%), à Taïwan, 49,36 millions d’USD (+56,4%).



Les exportations de fruits en Chine ont atteint 1,91 milliard d’USD, en baisse de 13,5%, ce en raison des tensions commerciales américano-chinoises qui ont réduit les exportations agricoles de la Chine aux Etats-Unis.



Les exportations de fruits ont chuté en raison de la baisse des exportations de produits principaux que sont longanes (-43%), durian (-20,2%), noix de coco (-30,8%), pastèque (-26,3%), ramboutan (-7,3%), auriculaire (-49,4%), champignon parfumé (-46,6%), piment (-44,8%), patate douce (-39,5%).



Le Vietnam a exporté 9 fruits en Chine que sont fruit du dragon, pastèque, litchi, longane, banane, mangue, fruit du jacquier, ramboutan et mangoustan. Le 26 avril dernier, la Chine et le Vietnam ont conclu un protocole d'accord concernant l’ouverture des marchés pour le mangoustan. À la fin d'août, le ministère chinois de l'Agriculture a publié des rapports sur la mise en quarantaine du mangoustan vietnamien qui répondaient pleinement aux exigences. Dans les années à venir, le mangoustan vietnamien sera officiellement disponible dans les supermarchés et magasins de Chine.



Selon le Département de transformation et de développement des marchés agricoles, l’entrée en vigueur des accords de libre-échange de nouvelle génération, comme le CPTPP, apportera de nombreux avantages au secteur vietnamien des fruits. Les produits agricoles du Vietnam auront une occasion de pénétrer des marchés exigeants tels qu’Europe, Etats-Unis, Japon, Corée du Sud, Australie...



En août dernier, les longanes frais vietnamiens ont été autorisés à être exportés vers l'Australie (après litchi, mangue et fruits du dragon). Et les mangues vietnamiennes ont obtenu le feu vert du Chili, après le pitaya. De bon augure pour l'industrie des fruits du Vietnam dans un avenir proche. -CPV/VNA