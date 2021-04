Hanoi (VNA) - L’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) en août 2020 a fortement dynamisé les exportations nationales vers ce vaste marché.

Transformation de produits aquatiques. Photo: Baodautu

La participation vietnamienne à l’EVFTA, avec les engagements des partenaires de réduire les droits de douane, a accru la compétitivité des produits vietnamiens et leurs parts de marché.



Autrement dit, l’EVFTA est considéré comme un moteur de la croissance des exportations vietnamiennes sur le marché européen.



Au premier trimestre, les exportations nationales vers 27 membres de l'Union européenne (UE) ont enregistré une croissance de 18% sur un an, atteignant près de 10 milliards de dollars.



Une croissance remarquable a été observée sur de nombreux produits, en particulier des produits d’exportation majeurs du Vietnam comme téléphones et accessoires, produits électroniques et composants, textile-habillement, produits agricoles et aquatiques,…



Alors que la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique demeurent des débouchés principaux au sein de la région, d’autres marchés ont fortement augmenté leurs importations de produits du Vietnam comme la Grèce, la République tchèque, le Portugal, l’Italie, l’Irlande, l’Autriche, le Danemark...

Grâce aux taxes préférentielles inscrites dans les engagements de l’EVFTA, le potentiel d’accélération des exportations du Vietnam vers ce marché exigeant est énorme, particulièrement pour les chaussures, le textile-habillement, les sacs, les valises, les produits en rotin et en bambou, les produits agricoles...- CPV/VNA