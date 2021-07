Photo:Internet

Bangkok (VNA) – Au premier semestre 2021, la Thaïlande a exporté 2,2 millions de tonnes de riz pour 1,382 milliard de dollars, en baisse de 21.03% en volume et de 28,14% en valeur en variation annuelle.

La Thaïlande ne pourrait exporter que 5,7 millions de tonnes de riz contre l'objectif de six millions de tonnes fixé pour toute l'année, a déclaré le président de l’Association des exportateurs thaïlandais de riz (TREA), Charoen Laothammathat.

Il a attribué le recul des exportations nationales de riz à la force du baht et à la sécheresse, ajoutant que le prix du riz thaïlandais était plus élevé que celui des concurrents comme le Vietnam, l’Inde, le Pakistan et la Chine.

Récemment, le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, a annoncé avoir négocié avec succès sur les exportations de 20.000 tonnes de riz supplémentaires vers la Chine dans le cadre de leur contrat G2G d’un million de tonnes.

En 2020, la Thaïlande a seulement expédié 5,7 millions de tonnes de riz. -VNA