Hanoi, 27 décembre (VNA) - Les exportations de crevettes du Vietnam vers l'Union européenne (UE) vont augmenter fortement en 2018 lorsque l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (ALEV-UE) entrera en vigueur, a prévu l'Association vietnamienne de transformation et d'exportation des produits aquatiques (VASEP).

Photo d'illustration: VTV.Vn

Dès que l’ALEV-UE sera en place, de nombreux produits du Vietnam tels que crevettes grises, homards, crevettes surgelées,… exportés vers l’UE bénéficieront d’un taux d’imposition de 0% au lieu de l’actuel 12,5-20%. Les produits transformés aux codes HS 16052110 et HS 16052190 seront ajustés de 20% à 0% sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord.De janvier à novembre, les exportations nationales de crevettes vers l’UE ont atteint 780 millions de dollars, soit un bond de 42% sur un an. Avec cette croissance, l’UE est devenue le premier marché des crevettes vietnamiennes, représentant plus de 22% du total.Au sein de l'UE, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique sont les plus grands consommateurs. Les exportations de crevettes vers ces trois pays ont connu une croissance à deux chiffres, respectivement de 93%, 87% et 114%. - CPV/VNA