Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De janvier à novembre, le Vietnam a exporté 1,473 million de tonnes de café de toutes catégories, pour une valeur de 2,538 milliards de dollars, soit une baisse respective de 14,6% et de 22,2% en un an, a annoncé le Département général des Douanes.

Pendant cette période, le prix d’exportation du café vietnamien a reculé de 8,9% par rapport à l’an dernier, avec en moyenne 1.723 dollars par tonne.

Le café vietnamien est présent dans 80 pays et territoires. Ses marchés les plus importants sont l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, le Japon…



En 2019, le Vietnam vise à exporter 1,57 million de tonnes de café, générant entre 2,5 et 2,7 milliards de dollars.