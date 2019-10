Hanoï (VNA) - Les exportations nationales de bois et de produits dérivés devraient rapporter 11 milliards de dollars cette année, a déclaré à la presse le 29 octobre Nguyên Quôc Tri, directeur général de l’Administration de la foresterie relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Fabrication de produits en bois à la SARL de Tai Phuoc. Photo: VNA



Depuis le début de l’année, les exportations de bois et produits dérivés ont été estimées à 9,041 milliards de dollars (+18,8% en un an), a-t-il fait savoir, ajoutant que pour la première fois, en octobre, les exportations de produits forestiers se sont élevées à plus d’un milliard de dollars.

C'est un très bon chiffre pour le secteur forestier, qui contribue aussi au développement de filières connexes tels que protection des forêts, reboisement, transformation du bois, a-t-il dit.

Les Etats-Unis, le Japon, l’Union européenne (UE), la Chine et la République de Corée, demeurent les grands débouchés du bois et produits dérivés vietnamiens, représentant 86,6% des exportations nationales.

Actuellement, le bois et les produits dérivés vietnamiens sont présents dans 120 pays, ce qui fait du Vietnam le 5e exportateur mondial, le 2e de l’Asie et le 1er en Asie du Sud-Est.

L’an dernier, ces exportations ont rapporté 9,38 milliards de dollars au pays, représentant plus de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur agricole. –VNA