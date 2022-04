Ho Chi Minh-Ville, 1er avril (VNA) - Les exportations de produits aquatiques ont enregistré une forte croissance le mois dernier, bien que le conflit russo-ukrainienne ait perturbé les expéditions vers les deux pays européens depuis fin février et provoqué une augmentation dans les coûts de transport et de matières premières pour la transformation, selon l’Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques (VASEP).

Photo d'illustration : VNA

En mars, le Vietnam a exporté pour 920 millions de dollars de produits aquatiques, soit une augmentation de 25% en glissement annuel, a rapporté la VASEP. Cependant, le taux a reflété un ralentissement après que le secteur a enregistré une croissance spectaculaire de 44% en janvier et de 62% en février.



Les exportations totales ont atteint 2,4 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en hausse de 40 % par rapport à la même période l'an dernier.



Cela a été attribué à la reprise impressionnante des exportations de poissons tra (pangasius) qui ont augmenté de 88% pour atteindre 646 millions de dollars au cours de la période grâce à la demande croissante des principaux marchés, tels que les États-Unis, la Chine et l'UE. Le poisson est redevenu un produit d'exportation clé, représentant 27% du total des exportations aquatiques, a indiqué l'Association.



La crevette a contribué à la plus grande part des exportations de 37% en mars, gagnant plus de 345 millions de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 21%. La valeur d’exportations des crevettes du premier trimestre a dépassé 900 millions de dollars, en hausse de plus de 37 % d'une année sur l'autre.



Le secteur de la transformation des produits de la mer est en difficulté car la flambée des prix du carburant, en raison du conflit russo-ukrainien, impose un lourd fardeau aux pêcheurs hauturiers. Le mois dernier, les exportations de fruits de mer ont augmenté d'un peu moins de 3 % pour atteindre 312 millions de dollars, en grande partie grâce à une bonne croissance (20%) des expéditions de thon, de calmar et de poulpe.



Au premier trimestre, le Vietnam a expédié pour quelque 878 millions de dollars de fruits de mer à l'étranger, dont 234 millions de dollars de thon, en hausse de 55 % et 156 millions de dollars de calmars et de poulpes, en hausse de 35%. La plus forte croissance a été observée dans les expéditions vers les États-Unis (42%), la Chine (77%) et l'UE (37%).

Les exportations aquatiques du Vietnam devraient augmenter de 25% pour atteindre 934 millions de dollars en avril.- VNA