La récolte du café. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles sont estimées à 10,61 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 19,7% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En détail, entre janvier et mars, les produits agricoles principaux ont rapporté 4,59 milliards de dollars (+10,2%), les produits sylvicoles, 3,94 milliards (+41,6%), les produits aquacoles, 1,69 milliard (+3,3%), et les produits d’élevage, 89 millions de dollars (+34,7%).

Sur cette période de temps, les groupes de produits observant une croissance sont le caoutchouc, le thé, les fruits et légumes, le manioc, les crevettes, les produits sylvicoles.

En revanche, de nombreux produits en forte baisse sont le café (-11,3%), le riz (-17,4%), la noix de cajou (-5,8%), le poisson tra (-2,6%)…

S’agissant de marchés, les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vers l’Asie représentent 54,4%, 32,2% vers l’Amérique et 11,8% vers l’Europe. Quatre principaux marchés d’exportation, à savoir les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la République de Corée, ont tous connu une forte croissance, respectivement de 45,8%, 39,5%, 3,4% et 9,5%.

Depuis janvier, le pays a importé pour 7,74 milliards de dollars de ces produits, soit une hausse de 44,7% sur un an. Ainsi, le secteur a affiché un excédent commercial d’environ 2,87 milliards de dollars, en baisse de 18,2% en glissement annuel.

Pour promouvoir les exportations, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural augmentera les activités de promotion commerciale internationale, mettra à jour les règles et les obstacles techniques dans le commerce des produits agricoles, orientera les exportations vers des marchés de pointe. -VNA