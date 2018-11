Transformation de pangasius dans la province de Dong Thap (Sud). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles sont estimées à 3,61 milliards de dollars en novembre et à 36,3 milliards de dollars en onze mois, soit une croissance de 9,1% en glissement annuel.

En détails, les produits agricoles ont rapporté 18,1 milliards de dollars (+3,1%), les produits aquacoles, 8,1 milliards (+6,8%), produits d’élevage, 0,51 milliard (+13%) et les produits sylvicoles, 8,6 milliards (+18%).

En novembre, le pays a expédié 496.000 tonnes de riz pour 241 millions de dollars, portant le volume de riz exporté depuis janvier à 5,7 millions de tonnes (+5,6%) pour 2,9 milliard de dollars (+17,7%). La Chine est restée le premier débouché du riz vietnamien, représentant 24,1% des exportations nationales.

Les exportations de riz en 2018 devraient atteindre 6,15 millions de tonnes (+5,7%) pour 3,15 milliards de dollars (+19,6%).

Le café a maintenu une forte croissance avec 1,73 million de tonnes exportées (+23,4%) pour 3,3 milliard de dollars (+23,4%) au cours des onze premiers mois de l'année.

En revanche, les exportations de caoutchouc et de poivre en onze mois ont connu une forte diminution en valeur avec un recul de 32,5% pour le poivre et de 20% pour le caoutchouc.

Dans le même laps de temps, les exportations de noix de cajou ont connu une croissance en volume mais une diminution en valeur avec 342.000 tonnes exportées pour une valeur de 3,1 milliards de dollars. Les Etats-Unis, les Pays-Bas et la Chine sont les premiers importateurs représentant plus de 60% des parts de marché.

Les exportations de fruits et de légumes se sont élevées à 3,5 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6% en glissement annuel.

Toujours, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le pays a importé depuis janvier pour 28,8 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, soit une hausse de 13,6% sur un an. -VNA