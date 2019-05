Les exportations des produits aquacoles toujours en hausse. Photo: http://vneconomy.vn



Hanoi (VNA) - Les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles ont atteint 3,5 milliards de dollars en avril et 12,4 milliards de dollars en quatre mois, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En détail, les produits agricoles principaux ont rapporté 5,2 milliards de dollars, soit une baisse de 5,6% en glissement annuel ; les produits aquacoles, 2,48 milliards de dollars (+2,4%), et les produits sylvicoles, 3,2 milliards de dollars (+17,8%).

Durant les quatre premiers mois, les groupes de produits ont connu une bonne croissance sont le thé (14%), le caoutchouc (14,1%), les produits de vannerie - rotin, bambou et souche (38,3%)…

Les exportations de riz ont connu un recul de 8% en volume et de 19% en valeur pour 915 millions de dollars.

Les exportations de café ont également enregistré une chute de 13% en volume et de 19% en valeur pour 1,13 milliard de dollars.

En revanche, les exportations de poivre en quatre mois ont connu une augmentation de 21,4% en quantité mais un recul de 6% en valeur pour 288 millions de dollars. -VNA