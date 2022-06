Bangkok, 11 juin (VNA) - Les exportations de riz de la Thaïlande devraient atteindre 600.000 à 650.000 tonnes en mai sur les contrats de livraison en attente, suite à une demande de riz plus élevée et à l'affaiblissement du baht.

Un agriculteur de la province de Mae Hong Son bat du riz paddy en 2017. Photo : Bangkok Post

Selon le président de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz (TREA), Charoen Laothamatas, la Thaïlande a exporté 2.291.916 tonnes de riz d'une valeur de 39,44 milliards de THB (1,14 milliard de dollars) entre janvier et avril, en hausse de 52,7 % et 36,4 % d'une année sur l'autre, respectivement.Cependant, rien qu'en avril, la Thaïlande a exporté 548.636 tonnes de riz d'une valeur de 9,97 milliards de THB, en baisse de 15,3% et de 10% d'un mois sur l'autre, a-t-il déclaré.Il a déclaré que la baisse des exportations de riz en avril était due à la hausse des prix intérieurs, qui a entraîné une hausse des prix à l'exportation. En conséquence, les importateurs de riz ont retardé l'achat et la livraison.Plus tôt, TREA avait prévu que le volume total des exportations serait probablement d'au moins 8 millions de tonnes cette année, bien au-dessus de l'objectif de 7 millions de tonnes, et la valeur des exportations est estimée à 130 milliards de THB, contre 110 milliards de THB l'année dernière.La Thaïlande a expédié 6,11 millions de tonnes de riz l'année dernière, en hausse de 6,68 % par rapport aux 5,73 millions de tonnes de 2020.- VNA