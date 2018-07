Photo d’illustration. Source : HNV

Hanoï (VNA) - En 2018, le Vietnam vise 9 milliards de dollars d’exportation de produits sylvicoles et cherche à porter à 41,65% le taux de couverture forestière.



L’information a été donnée lors d’une conférence du Département général de la foresterie relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Selon ce département, au 1er semestre, la valeur de la production forestière a été de près de 13.000 milliards de dongs, +12,7% sur un an. Et les exportations de produits sylvicoles phares ont rapporté 4,15 milliards de dollars, + 8,4%.



Entre 2011 et 2017, la production de bois a augmenté de 3,3 fois, passant de 5,16 à 18 millions de m3, constituant une importante source de matières premières pour la demande intérieure et l’exportation.



Actuellement, le bois et les produits sylvicoles du Vietnam sont présents dans 100 pays et territoires, les marchés principaux étant les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon, la République de Corée et la Chine.



Pour atteindre l’objectif de 9 milliards de dollars d’exportation de produits sylvicoles en 2018, les participants ont insisté sur la nécessité de continuer à développer le modèle de production forestière à valeur élevée, en particulier pour la fabrication de produits d’exportation. À long terme, il est nécessaire de maintenir et diversifier les sources de bois importé provenant de marchés moins risqués, et dans le même temps d'être actif dans la plantation de forêts…-CPV/VNA