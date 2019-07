Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations de fruits et légumes en juin sont estimés à 298 millions de dollars. Pour le premier semestre de cette année, ce chiffre a atteint 2,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,9% sur un an.

Au cours des six premiers mois de l’année, les exportations de légumes ont rapporté 272 millions de dollars, en hausse de 1,1%, alors que celles de fruits sont estimées à 1,6 milliard de dollars (+11,9%), selon le Département de transformation et de développement du marché des produits agricoles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Sur cette période de temps, la Chine a occupé la première place parmi les débouchés des fruits et légumes vietnamiens avec 1,31 milliard de dollars, représentant plus de 73,11% du total. Viennent ensuite les États-Unis (58,53 millions), la République de Corée (55,48 millions), le Japon (49,98 millions).



Les exportations sur certains marchés ont connu une forte hausse, comme l’Islande, le Panama, le Guam, et le Laos.

En juin, les importations de fruits et légumes se sont chiffrées à 147 millions de dollars, portant le total à 991 millions (+34,7%) sur les six premiers mois de cette année.

L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (IPA) ont été signé le 30 juin à Hanoï. Une bonne opportunité pour la filière d’élargir ses marchés d’exportation, de participer à la chaîne de valeur et de production mondiale, mais aussi de se confronter à une concurrence plus féroce et aux barrières non douanières, a estimé le Département de transformation et de développement du marché des produits agricoles. -VNA