Hanoi, 19 août (VNA) - Les exportations de fruits et légumes en juillet sont estimées à 244,3 millions de dollars. Au cours de sept premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,13% sur un an.

Le mangoustan. Photo: VNA

Sur cette période de temps, la Chine a occupé la première place parmi les débouchés des fruits et légumes vietnamiens avec 1,46 milliard de dollars, représentant plus de 71,5% du total. Viennent ensuite l’Union européenne (UE) avec 73,1 millions de dollars, l’ASEAN (70,16 millions de dollars), les Etats-Unis (70,15 millions), la République de Corée (65,14 millions).

Actuellement, les fruits et légumes du Vietnam sont présents à près de 55 pays.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s'est fixé comme objectif d'atteindre entre 4 et 4,2 milliards de dollars en 2019 et 10 milliards de dollars de valeur à l’export des fruits et légumes en 2025. -VNA