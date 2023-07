Hanoi (VNA) - Au cours du premier semestre de 2023, le Vietnam a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars dans le domaine d’exportation de légumes et de fruits, soit une croissance de 81,8% par rapport à toute l’année 2022.

Photo d'illustration: congthuong.vn

Étant le 14e producteur de légumes et de fruits au monde, le Vietnam dispose de 1,2 million d’hectares de terre consacrés aux exploitations fruticoles et maraîchères. Depuis 2013, le Vietnam a établi un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars. Ces dernières années, ce chiffre a dépassé les trois milliards.

Lors du dernier semestre de cette année, environ 7,6 millions de tonnes de fruits seront exportées. Le Vietnam pourrait établir un chiffre d’affaires records de 5 milliards de dollars sur toute l’année.- VOV/VNA