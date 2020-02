La taxe d’importation imposée sur la plupart des types de crevettes en matières premières (frais, surgelé) sera supprimée en 2020. Photo: VNP

Hanoï (VNA) - La plupart des crevettes du Vietnam exportées en UE bénéficieront d’une exonération de taxe d’importation au lieu de 12% - 20% comme actuellement dès que l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) entrera en vigueur en juillet prochain.



Une taxe douanière de 0% sera imposée sur la plupart des types de crevettes

Selon l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (Vasep), l’UE est le premier importateur de crevettes du Vietnam, avec 20,5% du total en valeur.

En 2019, ce vaste marché en a importé pour près de 690 millions de dollars, dont 80% de crevettes à pattes blanches.

La même année, une chute en valeur - observée au Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne, des marchés à l’export majeurs - a conduit à une baisse de 17,7% des exportations nationales de ces produits dans cette région.

Cependant, les entreprises sont optimistes sur les perspectives ces prochains mois, du fait de l’entrée en vigueur de l’EVFTA prévue en juillet.

Selon les contenus de l’EVFTA, la taxe d’importation imposée sur la plupart des types de crevettes en matières premières (frais, surgelé) sera supprimée en 2020. La suppression des droits de douanes pour les crevettes transformées serait mise en place dans 7 ans.

Un grand atout pour ce secteur vietnamien car ses concurrents directs que sont Indonésie, Thaïlande, Équateur et Inde subiront un tarif douanier de 4,2 à 12%. De plus, selon les prévisions, la production en Inde, Indonésie et Thaïlande n’augmenterait pas cette année.

Raison pour laquelle ce secteur national vise un chiffre d’affaires à l’export de 800 millions de dollars en UE sur l’ensemble de cette année, 15% sur un an. - CPV/VNA