Hanoi (VNA) - En 2022, les exportations de fruits et de légumes vietnamiens ont réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars. Il s’agit d’une belle prémisse pour cette année 2023.

Photo d'illustration:tienphong.vn

Fin novembre dernier, le Vietnam a exporté le premier lot de 40 tonnes de pamplemousse vers les États-Unis, un grand marché dont la valeur économique est dix fois plus élevé que le marché domestique. Les entreprises exportatrices ont obtenu une croissance de 60% en termes de chiffres d’affaires. En 2023, leurs opportunités sont multipliées alors que les négociations entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural vietnamien et ses partenaires japonais, néo-zélandais et australien sont en cours.

«Le pamplemousse à peau verte du Vietnam est très apprécié aux États-Unis. Afin de préserver notre prestige, il faut donc garantir la qualité des lots qui seront prochainement exportés. En 2023, il convient de moderniser les modes d’exploitation pour optimiser la productivité et la qualité», a déclaré Ngô Tuong Vy, directrice générale de la société d’import-export de fruits Chánh Thu.

En septembre 2022, après quatre ans de négociations intenses, la Chine, le plus grand marché au monde, s’est officiellement ouvert au durian vietnamien. Il s’agit d’une repère importante, a affirmé Nguyên Dinh Tung, président du conseil d’administration et directeur général de la société d’import-export Vina T&T.

«Nous fixons pour objectif une croissance comprise entre 30-40% pour 2023. Nous avons deux principaux produits exportés: le pamplemousse vers les États-Unis et le durian vers la Chine. Le 8 janvier, la Chine a allégé sa politique ‘Zéro-Covid’ et rouvert complètement son marché. C’est un signe optimiste pour 2023», a-t-il fait savoir.

Les exportations de fruits vietnamiens pourront réaliser une croissance allant jusqu’à 20% en 2023. -VOV/VNA