Le Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et présidente de la Commission d'État chargée des Vietnamiens à l'étranger. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et présidente de la Commission d'État chargée des Vietnamiens à l'étranger, a souligné cinq tâches principales pour valoriser les ressources des Vietnamiens à l’étranger, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

Affirmant que les Vietnamiens à l’étranger constituaient une force riche de potentiels et capable de contribuer grandement au développement national, Le Thi Thu Hang a rappelé que le Premier ministre avait signé la Décision n° 1334/QD-TTg approuvant le projet de "Valorisation des ressources des Vietnamiens à l'étranger pour le développement national dans la nouvelle situation".

Selon elle, les Vietnamiens à l’étranger peuvent apporter des contributions importantes à quatre secteurs principaux.

Tout d’abord, ce sont les sciences et technologies, les ressources humaines de haute qualité. La communauté des Vietnamiens à l'étranger compte environ 6 millions de personnes dont environ 10-12% possèdent un diplôme universitaire ou supérieur, soit environ 600.000 personnes. Plusieurs sont des scientifiques renommés dans les domaines des technologies, de la gestion économique, de la finance bancaire, etc.

En ce qui concerne les ressources économiques, les entrepreneurs vietnamiens sont présents dans la plupart des pays et territoires du monde, avec des potentiels économiques et des influences croissantes. Selon les dernières statistiques, les Vietnamiens d'outre-mer vivant dans 35 pays et territoires ont investi dans 385 projets d'investissement direct étranger (IDE) dans 42 des 63 provinces et grandes villes du Vietnam, avec un capital total de 1,72 milliard de dollars.

Les Vietnamiens à l'étranger participent activement aux programmes philanthropiques lancés dans le pays depuis de nombreuses années. Photo: VNA



S’agissant des ressources "douces", les Vietnamiens vivant à l'étranger s'intègrent de plus en plus à la société d'accueil, renforçant ainsi leur position et participant activement au système politique de différents pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce développement est une prémisse importante qui contribue à approfondir les relations du Vietnam avec les peuples, les communautés politiques de plusieurs pays et les dirigeants d’organisations internationales.

En matière caritative et humanitaire, les Vietnamiens à l'étranger participent activement aux programmes lancés dans le pays depuis de nombreuses années.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné l'importance du projet de "Valorisation des ressources des Vietnamiens à l'étranger pour le développement national dans la nouvelle situation".

Selon elle, le projet définit clairement les tâches des ministères, des secteurs et des localités, créant un cadre solide pour encourager les Vietnamiens à l’étranger à participer au développement national dans divers domaines. Il contribuera également à consolider la communauté vietnamienne à l’étranger, a-t-elle souligné. -VNA