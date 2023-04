Photo : VNA

Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Depuis le 19 avril, la compagnie par actions Anna Marina Nha Trang exploite à titre expérimental pendant un an la marina internationale Anna Marina, construite sur les rives de la baie de Nha Trang, dans le quartier de Vinh Hoa, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).Cette première marina internationale du Vietnam, située dans le parc de la marina Anna Marina de 40 ha, peut accueillir plus de 200 yachts de toutes sortes en même temps.Selon Vu Huy Thanh, représentant de l'Administration maritime du Vietnam, faisant partie du système de l’aménagement détaillé du groupe des ports maritimes du Centre méridional jusqu'en 2020, vision à l'horizon 2030, l’exploitation de la marina internationale Anna Marina est adaptée à l'orientation générale du secteur maritime nationale de transformer progressivement le Vietnam en une destination idéale pour les navires de la région et du monde, notamment pour de nouveaux types tels que voiliers et yachts.Dang Hieu Minh, directeur général de la compagnie par actions Anna Marina Nha Trang, a précisé que la marina internationale Anna Marina a une position géographique idéale, qui relie le trafic maritime entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord, Hong Kong (Chine), Singapour, Philippines, Malaisie... et les ports maritimes du Vietnam. Actuellement, la baie de Nha Trang est une destination touristique attrayante, pionnière sur le marché du tourisme de luxe au Vietnam. Par conséquent, la marina internationale Anna Marina contribue à créer des produits touristiques uniques et impressionnants pour les visiteurs nationaux et internationaux une fois venus à Nha Trang.Cette année, aura lieu la 9e régate internationale Hong Kong-Nha Trang, avec l’arrivée à la marina internationale Anna Marina Nha Trang. Cette course bisannuelle a eu lieu pour la première fois en 2004. -VNA