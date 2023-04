Photo d'illustration: Vnbusiness

Hanoï (VNA) - Malgré une légère baisse au premier trimestre, les investissements directs étrangers (IDE) injectés dans le secteur manufacturier ont augmenté et le Vietnam a maintenu son attractivité.

S'adressant au journal électronique gouvernemental, Mme Yun Liu, économiste en charge du marché de l'ASEAN chez la banque HSBC, a déclaré que le Vietnam était toujours une destination séduisante des IDE, en particulier dans le secteur de la fabrication électronique en 2022.

Cependant, par rapport à la période de pointe autour des années 2015-2016 (en tant que ratio des nouveaux IDE au PIB), il est clair que les entrées d'IDE au Vietnam ont montré des signes de ralentissement. Cette baisse est due au resserrement des politiques monétaires dans les pays du monde entier.



Cependant, si l'on compare le Vietnam avec les autres pays de l'ASEAN, ou même en Asie, il présente toujours un avantage pour attirer les IDE. Surtout avec sa réouverture, une nouvelle vague d'investissements est clairement visible, notamment dans la fabrication électronique.



Malgré les défis commerciaux à court terme, l'attraction des IDE ces derniers temps a connu encore des points positifs. Cela reflète les perspectives positives à moyen et long termes des investisseurs sur les fondamentaux solides du Vietnam. Par conséquent, le pays maintient toujours sa position.



Dans une perspective à long terme, selon Mme Yun Liu, le Vietnam a mis en place une structure performante, non seulement pour attirer les IDE mais aussi pour développer la consommation. La croissance des ventes au détail de biens et de services de consommation au premier trimestre de l'année dernière a augmenté de 13,9 % en un an.



Le Vietnam dispose d'un fort potentiel de croissance de la consommation grâce à l'amélioration de son marché du travail, à la baisse du chômage et à la hausse des salaires. De plus en plus de personnes quittent le secteur agricole et se dirigent vers des industries de services et de fabrication plus efficaces. C'est aussi le moteur de la tendance à l'urbanisation.



Actuellement, de nombreux investisseurs étrangers voient également des opportunités dans ce domaine et déplacent leurs investissements vers le Vietnam, en particulier ceux du Japon, de Corée du Sud et de Thaïlande.



Le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 3,32 % au premier trimestre. Soulignant la raison du ralentissement de la croissance, selon Mme Yun Liu, pour la première fois au cours de ces deux dernières années, le Vietnam a connu un déclin de son secteur manufacturier. Cela prouve que les freins dans les échanges depuis le quatrième trimestre 2022 s'accroissent.



Dans les exportations du Vietnam, qu'il s'agisse de textile-habillement, de chaussures, de machines ou de meubles, on constate clairement une baisse à grande échelle. Cette baisse est liée au ralentissement économique mondial.



Cependant, à partir de certains indicateurs, Yun Liu a identifié quelques premiers signes de stabilité des commandes mondiales à l'exportation. Mais promouvoir une reprise plus forte à court terme prendra un certain temps. Par conséquent, HSBC s'attend à ce que la croissance économique du Vietnam n'augmente de manière significative qu'au second semestre de cette année.



Concernant l'orientation des exportations du Vietnam dans les mois à venir, les experts de HSBC ont déclaré que les exportations nationales seraient confrontées à de nombreux facteurs défavorables, ce qui sera aussi le cas de nombreuses autres économies orientées vers l'exportation vers l'ASEAN et d'autres pays asiatiques. La baisse des exportations concerne non seulement l'électronique mais aussi tous les autres produits de base. -CPV/VNA