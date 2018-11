Hanoi (VNA) - Le 28 novembre à Hanoi, l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam a organisé un colloque intitulé "Les expériences israéliennes et les leçons pour le Vietnam"

Israël est un petit pays, avec une population d'environ 8,7 millions d'habitants et une superficie de 22 072 km² (la capitale Jérusalem compte environ 85 000 habitants), selon Haim Ramon, ancien vice-Premier ministre d'Israël.

Israël occupe une position géopolitique importante, à l'intersection de trois continents: Asie, Europe et Afrique, bordant à la fois la mer Méditerranée et l'Océan Indien (à travers la mer Rouge).

Partageant le succès du développement du pays, Haim Ramon a mis l'accent sur six grandes politiques: orientation vers l'exportation et les technologies avancées, formation d'une main-d’œuvre qualifiée, édification de l’entrepreneuriat, motivation pour l'investissement et la recherche et développement (R & D), maintien de la stabilité macroéconomique.

Les ressources humaines sont le principal facteur qui a rendu cette nation prospère. Ce pays a obtenu des succès dans l’intégration des stratégies d’assurance de la sécurité nationale aux questions de développement économique. En outre, l'innovation et la créativité est une partie intégrante de la culture israélienne, en témoignent la présence d'innombrables fonds d'investissement et de centaines de centres multinationaux de recherche et développement à l’étranger.

Non seulement fort en sciences et technologies, Israël est également un pays très avancé dans l'agriculture et l'industrie. En particulier, le taux de production industrielle desservant les exportations représente près de 90% des exportations du pays. Israël se classe au deuxième rang mondial en nombre d'entreprises de technologies de l'information, juste derrière la Silicon Valley. Bien que pays désertique, Israël a une économie agricole fortement développée, avec une haute valeur, dépassant celle de nombreux grand pays agricoles dans le monde.

Lors de ce colloque, les délégués ont procédé à des échanges de vues sur des questions telles que la politique de développement d’Israël, ses ressources humaines et la croissance remarquable de ses technologies… -VNA