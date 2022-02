cette année, les exportations de fruits et légumes pourraient s’établir à 3,8-4 milliards de dollars. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Vu les difficultés dans les exportations de fruits et légumes vers le marché chinois, le secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT), Dang Phuc Nguyen, a recommandé aux exportateurs de trouver rapidement de nouveaux débouchés, profitant de l’entrée en vigueur de nombreux accords de libre-échange.

Vo Quan Huy, directeur de la société Huy Long An, a insisté sur la nécessité d’appliquer les référentiels VietGAP et GlobalGAP dans la production agricole pour améliorer la qualité des fruits et légumes frais exportés. Il est également important que les entreprises se concentrent sur la transformation.

Selon lui, les exportations de fruits et légumes connaissent de belles perspectives, vu les avantages des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l’accord avec l’Union européenne (EVFTA), le Partenariat économique régional global (RCEP)... En 2021, les exportations de fruits et légumes vers l’Europe et l’Amérique ont enregistré de fortes croissances. En effet, elles se sont chiffrées, respectivement, à 303 millions de dollars (+17,4% par rapport à 2020) et à 271 millions de dollars (+29,1%).

Selon le secrétaire général de la VINAFRUIT, cette année, les exportations de fruits et légumes pourraient dépasser les 3,5 milliards de dollars en 2021 pour s’établir à 3,8-4 milliards de dollars. –VNA