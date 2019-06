Le bourg de Tarakan. Photo: Kalimantan Tours

Hanoï (VNA) - L'Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont convenu d'organiser un exercice conjoint sur terre pour s'attaquer aux problèmes de sécurité dans les eaux entre l'île de Bornéo et le sud des Philippines.

Le ministre indonésien de la Défense, Ryamizard Ryacudu, a annoncé le 12 juin que cet exercice trilatéral se déroulerait pendant un mois dans la ville indonésienne de Tarakan, province de Kalimantan-Est, relevant la partie indonésienne de Bornéo.



Les trois pays ont établi des centres maritimes situés à divers endroits dans la région, qui servent à l'échange d'informations et de renseignements.



Depuis début 2017, des dizaines d'Indonésiens et de Malaisiens ont été enlevés en mer de Sulu, au sud-ouest des Philippines, par des hommes armés du groupe d'Abou Sayyaf.



Outre les enlèvements contre rançon, le groupe rebelle Abu Sayyaf a mené des attentats à la bombe et des assassinats, ce qui en fait l'une des menaces les plus graves à la sécurité des Philippines. -VNA