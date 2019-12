L'exercice conjoint de recherche et de sauvetage entre le Vietnam et le Cambodge . Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Des centaines de soldats de l’Armée royale cambodgienne et de l’Armée populaire du Vietnam ont participé à un exercice conjoint de recherche et de sauvetage dans les zones frontalières terrestres qui a eu lieu le 18 décembre dans le district de Chanthrea, province frontalière de Svay Rieng (Cambodge).

Cet exercice vise à concrétiser le protocole sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage dans les zones frontalières signé le 20 juillet 2017 par les deux ministères de la Défense. Il s'agit également d'une activité d'aide humanitaire bilatérale entre le Vietnam et le Cambodge dans le cadre de la réunion des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM).

S'exprimant lors de l'événement, le ministre vietnamien de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, a déclaré que l'exercice contribuerait à développer les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité, de coopération et de soutien mutuel entre les armées et les habitants du Vietnam et du Cambodge, contribuant ainsi au maintien de la sécurité politique, à l’édification des zones frontalières de paix, de stabilité et de coopération au développement.

L’exercice s’est concentré sur la mise en place et le fonctionnement d’une cellule de sauvetage, des activités de réponse face aux incidents et catastrophes chimiques, de règlement des conséquences des catastrophes naturelles…, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, Tea Banh, a déclaré que l'exercice avait également contribué à améliorer la coopération et le partage d'informations s’agissant de la lutte contre la criminalité transfrontalière.



Dans la matinée du même jour, les deux ministres vietnamien et cambodgien de la Défense ont coupé la bande d’inauguration de l’infirmerie d’amitié Vietnam – Cambodge au district de Chanthrea, province cambodgienne de Svay Rieng.



La partie vietnamienne a également offert d’équipements médicaux militaires, 10 bateaux VSN-1500 fabriqués par le Vietnam et 40 machines à tirer Yamaha 40cv au ministère cambodgien de la Défense.

A l’issus de l’exercice, les forces de médecine militaire des deux pays ont fourni des soins sanitaires gratuits et distribué des médicaments aux habitants cambodgiens. -VNA