Pékin (VNA) - Un exercice conjoint de lutte contre le terrorisme entre les pays membres de la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+) a débuté le 13 octobre à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, au Sud-Ouest de la Chine.

Plus de 800 personnes, 10 avions et plus de 60 équipements blindés des pays membres de l'ADMM+ et un centre médical militaire de l'ASEAN participent à l'exercice.

Il s’agit du plus grand exercice terrestre de lutte anti-terroriste déjà organisée depuis 2011 où un groupe de travail d'experts sur la lutte contre le terrorisme a été créé pour les pays de l'ADMM+.

L'exercice vise à approfondir les échanges et la coopération entre les armées des pays participants ainsi qu’à renforcer leurs capacités à relever ensemble divers défis en matière de sécurité.

Les pays de l'ADMM+ comprennent dix pays membres de l'ASEAN et huit pays de dialogue que sont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis. -VNA