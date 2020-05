Les Thaïlandais affluent vers les magasins pour acheter de l'alcool et de la bière. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Les secteurs public et privé devraient appliquer strictement les mesures de distanciation sociale après la levée de l'ordre de blocus, sinon le gouvernement continuera d'appliquer des mesures de contrôle strictes.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, après avoir vu l'afflux d’habitants dans des magasins pour acheter de l'alcool.

Actuellement, des limites sur le nombre de bouteilles qui peuvent être vendues et pendant quelles heures ont été promulguées par le gouvernement.

Prayut Chan-o-cha a averti que si les gens se pressaient toujours dans les magasins, le gouvernement imposerait encore une fois l'interdiction de vente d'alcool.



Il a également recommandé que les clients ne devraient pas passer plus de deux heures dans les centres commerciaux.

A Singapour, le nombre total de cas de contamination au coronavirus pourrait atteindre 30.000 ou 40.000 ce mois-ci, bien que des mesures de confinement aident à contrôler la propagation.

Le 6 mai, Singapour a enregistré 788 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d'infection dans ce pays à 20.198 cas, dont 20 décès.

À Jakarta, le gouvernement indonésien va réviser les données sur les cas de contamination au SARS-CoV-2 et s'efforce d'intensifier les tests pour avoir une vision plus claire sur l'ampleur réelle de l'épidémie.

Wiku Adisasmito, chef du groupe d'experts relevant du Groupe de travail de lutte contre le COVID-19, a déclaré que le gouvernement central fournirait des données plus précises sur le coronavirus en Indonésie, dont les cas suspects, conformément aux normes de déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mises à jour début avril.



Le Groupe de travail devrait réviser les informations cruciales et les rapports de situation concernant la pandémie une fois qu'il aurait les données de toutes les villes et provinces du pays. -VNA