Poste-frontière de Tân Thanh, province de Lang Son. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Afin d'éviter la congestion de produits agricoles à la frontière sino-vietnamienne, il est nécessaire de renforcer les échanges et d'unifier les normes de prévention et de contrôle de l'épidémie de Covid-19 avec les autorités compétentes chinois pour assurer un processus de dédouanement rapide et efficace, ont estimé des experts, lors d’un échange de vue en ligne, tenue le 4 mars.

Il faut des actions cohérentes des organes compétents d’Etat et du niveau local et la participation des associations ainsi que des exportateurs des produits agricoles vers le marché chinois, a souligné le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan.

Il a également exhorté les entreprises elles-mêmes à être dynamiques et à rechercher des informations sur le marché, tout en insistant sur le rôle extrêmement important des associations professionnelles dans l'économie de marché, car elles conduiront les agriculteurs à restructurer l'industrie agricole et le marché.

Pour promouvoir le dédouanement des marchandises, Mai Xuân Thanh, chef adjoint du Département général des douanes, a déclaré que le secteur douanier s'était coordonné avec les départements et agences locaux et a tenu des pourparlers avec la partie chinoise.

La création de la "zone verte" est une solution importante pour harmoniser les besoins de prévention et de contrôle des épidémies et les exigences en matière de dédouanement des marchandises.

Nguyên Thanh Binh, président de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a déclaré que son association a également pris des mesures pour fournir des informations aux entreprises afin qu'elles soient bien conscientes des changements du marché.

Il a proposé aux ministères et secteurs d’aider activement les entreprises à accéder au marché et aux clients. -VNA