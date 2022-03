Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le site web Asian Investor a rapporté le 14 mars qu'un certain nombre d'institutions financières avaient présenté des évaluations positives sur l'économie vietnamienne.

L'article a cité des experts disant que grâce à une industrialisation à grande vitesse et à la croissance rapide de la classe moyenne, le Vietnam est prêt à se redresser fortement après la pandémie de COVID-19 et à devenir progressivement une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

La Banque mondiale (BM) prévoit une croissance de 5,5% pour l'économie vietnamienne en 2022, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un taux de croissance de 6,6 %, contre 2,6 % en 2021.

Jason Ng, directeur exécutif de VCG Partners (filiale singapourienne de VinaCapital, l'une des principales sociétés de gestion d'investissements au Vietnam), prévoit que le PIB du Vietnam augmentera de plus de 7 % cette année grâce à la reprise de la consommation, à la capacité de rouvrir complètement les activités touristiques et au plan de relance de 15,3 milliards de dollars qui vient d'être approuvé en janvier 2022 pour soutenir les entreprises et les travailleurs touchés par la pandémie.

La ville de Da Nang. Photo: VNA

En outre, l'un des moteurs économiques importants est l'industrialisation avec le soutien de l'investissement direct étranger (IDE), selon l'article. Selon la BM, environ 15,8 milliards de dollars d'investissements étrangers ont afflué au Vietnam en 2020, en légère baisse par rapport aux 16,1 milliards de dollars de 2019.

L'augmentation des investissements étrangers au cours de ces dernières années a créé davantage des emplois. Par ailleurs, l'émergence de la classe moyenne comprenant ceux qui gagnent 700 dollars par mois, contribuera également à stimuler la consommation intérieure, a ajouté Jason Ng. -VNA