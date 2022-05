Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN, le 11 mai à Washington. Photo: VNA

Washington (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ASEAN se sont réunis le 11 mai (heure locale) à Washington pour évaluer les préparatifs pour le Sommet spécial ASEAN - États-Unis prévu les 12 et 13 mai aux États-Unis.

Les ministres se sont mis d’accord sur l'ordre du jour et les activités du Sommet, soulignant l’importance de cet évènement qui vise à développer les relations mutuellement bénéfiques entre les deux parties. Ils ont affirmé que les résultats du Sommet témoigneraient également de l’esprit de solidarité et d’unité de l’ASEAN dans les relations avec les partenaires.

Lors de la réunion, le ministre vietnamien Bui Thanh Son a informé de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à des activités dans le cadre du Sommet spécial ASEAN - États-Unis. Le Vietnam se coordonnera avec les autres pays membres, contribuant au succès du Sommet, a-t-il souligné.

Le maintien de la solidarité et de l'unité de l'ASEAN, la promotion du rôle central et de la voix commune de l'ASEAN, le maintien de l'approche équilibrée de l'ASEAN dans les relations avec les partenaires et la promotion d'une coopération substantielle, efficace et mutuellement bénéfique, sont des contenus que l’ASEAN doit continuer à affirmer, a suggéré Bui Thanh Son.

Dans l'après-midi du même jour (heure locale), les hauts fonctionnaires (SOM) de l'ASEAN et des États-Unis ont tenu une dernière réunion pour examiner et approuver l'ordre du jour et les documents du Sommet spécial ASEAN-États-Unis. -VNA