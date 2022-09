Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Les entreprises européennes ont montré leur optimisme quant à l'économie vietnamienne, qui se redresse fortement après la pandémie de COVID-19, a déclaré le vice-président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (Eurocham) Nguyen Hai Minh.

Selon Nguyen Hai Minh, malgré les perturbations de l'approvisionnement mondial causées par la pandémie, le Vietnam a exporté pour plus de 35,1 milliards de dollars de marchandises vers l'UE en 2020 et plus de 40 milliards de dollars l'année dernière.

Pendant ce temps, le Vietnam a importé respectivement 14,6 milliards de dollars et 16,7 milliards de dollars de produits de base vers l’UE au cours de ces deux années.

Au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations du Vietnam vers l'UE ont été estimées à 31,9 milliards de dollars, en hausse de 23,6%, ce qui a entraîné un excédent commercial de 21,6 milliards de dollars, soit une hausse de 46,4% en glissement annuel.

Ces chiffres reflètent les impacts positifs de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), a-t-il noté.

Cependant, les entreprises européennes au Vietnam ont déclaré avoir bénéficié davantage de l'EVFTA, car les exportations du pays vers l'UE provenaient principalement d'entreprises à investissement direct étranger (IDE).

Les entreprises membres d'EuroCham et même celles qui n'ont pas encore investi au Vietnam ont exprimé leur espoir que l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) sera bientôt approuvé et entrera en vigueur, ouvrant la voie aux entreprises européennes pour accroître leurs investissements au Vietnam.

Nguyen Hai Minh a également cité l'indice du climat des affaires (BCI) publié par EuroCham montrant que la confiance des investisseurs européens dans l'environnement d'investissement au Vietnam a légèrement diminué au deuxième trimestre de cette année à 68,8% en raison de facteurs externes.

Jusqu'à 60 % des membres d’EuroCham interrogées prévoyaient que l'économie vietnamienne se stabiliserait ou s'améliorerait au troisième trimestre de 2022, 45% étaient significativement ou modérément satisfaits des efforts du Vietnam pour attirer les IDE et 76% prévoyaient d'augmenter les IDE au Vietnam avant la fin du troisième trimestre.

55% interrogés ont déclaré que le Vietnam avait amélioré ses capacités d'attraction et de maintien des IDE depuis le premier trimestre.

En ce qui concerne le lien entre croissance verte et IDE, près de 90% des membres interrogés ont déclaré que le Vietnam devrait accroître le développement de l'économie verte pour attirer davantage d'investissements étrangers.

Il a également déclaré qu'outre les avantages susmentionnés, l'amélioration des procédures administratives du Vietnam a également contribué à attirer des investisseurs étrangers, notamment ceux de l'UE.-VNA