"Étoile d'or du Vietnam 2018" : 200 entreprises à l'honneur. Photo: baomoi.com



Hanoï (VNA) - Deux cents entreprises exemplaires se sont vu attribuer dimanche matin à Hanoï le prix "Étoile d'or du Vietnam 2018" lors d'une cérémonie marquant le 15e anniversaire de ce prix.



Cet événement était organisé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et le Comité central de l'Association des jeunes hommes d'affaires du Vietnam.



Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a souligné les contributions importantes des entreprises à la réalisation des objectifs de développement socio-économique 2018.



En 2018, le nombre de nouvelles entreprises a établi un nouveau record avec plus de 130.000. Le milieu des affaires ont activement contribué à la croissance du Produit intérieur brut (PIB) et à l'augmentation des revenus. Cette année, les jeunes entreprises ont atteint une valeur de production de plus de 30 milliards de dollars, créant des emplois à plus de 3 millions de personnes.



Les 200 entreprises distinguées cette année ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 912.000 milliards de dongs, dont plus de 72.000 milliards versés au budget d'État. Elles ont également créé plus de 417.000 emplois.



Le TOP 10 comprend des entreprises de premier rang que sont Vingroup, Thanh Thanh Cong, Hoa Binh, FPT, Hoa Phat, Thien Long, CENLAND, Traphaco, Minh Phu, An Cuong.



Le prix "Étoile d'or du Vietnam" est décerné annuellement aux marques commerciales exemplaires et capables de se faire une place à l'international. L'objectif est d'encourager les entreprises à améliorer leur compétitivité en cette période d'intégration à l'économie mondiale. -VNA