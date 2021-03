Conseils aux volontaires participant aux essais cliniques du vaccin Nano Covax. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’injection des premières doses du vaccin Nano Covax à 367 volontaires, dont 30 personnes de plus de 60 ans, pour la 2e phase, a été effectuée depuis le 26 février dernier, a annoncé l'Académie de la médecine militaire.

Selon les prévisions, plus de 80 volontaires de plus de 60 ans participent aux essais cliniques du ce vaccin développé et fabriqué par la Compagnie de biotechnologies pharmaceutiques NANOGEN pour la 2e phase.

La 2e phase des essais cliniques du vaccin Nano Covax sur l’homme réunit 560 volontaires, âgés de 12 à 75 ans, dont quelques souffrant de maladies sous-jacentes. Elle est menée par l'Académie de la médecine militaire à Hanoi et l’antenne de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville dans le district de Bên Luc, province de Long An.

Les volontaires recevront les doses de 50 mgc, 25 mgc et de 75 mgc du vaccin Nano Covax, le premier vaccin au Vietnam à accomplir le processus de recherche et à atteindre une efficacité élevée dans les essais cliniques.

Le Vietnam a achevé la première phase des essais du vaccin Nano Covax sur humain, avec la participation de 60 volontaires, dont l'objectif est d'évaluer l'innocuité de ce vaccin.

Les experts ont déclaré que Nano Covax s'est avéré sûr et efficace contre le coronavirus SARS-CoV-2, même sa nouvelle variante.

La plupart des volontaires sont dans des conditions stables après la vacination. Seuls quelques-uns avaient une légère douleur au site d'injection et de la fièvre qui ont disparu après un à deux jours.

La troisième phase, elle, nécessitera de 10.000 à 15.000 participants, et commencera à partir d’août prochain. Si les résultats sont bons, le Vietnam pourrait largement fournir le vaccin anti-COVID-19 au début de 2022. -VNA