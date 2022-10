Une vue de Hoi An. Photo: VNP

Hanoï (VNA) - Le site de voyage australien Escape a récemment publié un article saluant le Vietnam comme une destination économique idéale pour les touristes du pays des kangourous.

Dans l'article intitulé "On a budget? Why Vietnam delivers Asia’s best value" (Budget serré? Pourquoi le Vietnam offre le meilleur rapport qualité-prix de l'Asie), l'auteur a souligné les raisons pour lesquelles ce pays d'Asie du Sud-Est est le meilleur choix qui vaut tous les centimes dépensés pour les visiteurs australiens.

L'auteur a écrit qu'une inflation plus faible au Vietnam et un dollar australien plus fort que d'habitude par rapport aux devises asiatiques sont une bonne confluence d'événements pour ceux qui souhaitent voyager au Vietnam.

Des touristes étrangers au Complexe d’écotourisme de Trang An. Photo: VNA

De plus, les touristes peuvent trouver des offres incroyables sur les vols directs à petit budget depuis l'Australie. Le coût de l'hébergement au Vietnam est également très abordable dans le contexte de la reprise touristique du pays après deux ans d'interruption en raison du COVID-19.

L'auteur a cité sa propre expérience pour aider les lecteurs à envisager un voyage abordable au Vietnam, avec des prix sur le café, les vols, les transports terrestres, la nourriture, l'hébergement... -VNA