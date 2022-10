Quang Ninh, 8 octobre (VNA) – Hormis les destinations familières comme la plage de Hông Vàn et le phare de Cô Tô, la découverte de l’île de Ca Chép est une nouvelle expérience à Quang Ninh.

Vue d’en haut, l’île de Ca Chép est comme une oasis verte et paisible. Photo: CVN



Depuis longtemps, l’archipel de Cô Tô est considéré par les touristes comme un paradis du tourisme maritime et insulaire avec des destinations sauvages et magnifiques.

Située dans cet archipel, à l’est de la province de Quang Ninh (Nord), Ca Chép (Carpe) est une petite île, préservant encore sa beauté immaculée et attirant de nombreux voyageurs.

Depuis le centre de l’île, il faut environ 15 à 20 minutes pour venir au port de Bac Vàn. De là, les visiteurs peuvent contempler les îles de Cô Tô Con et Ca Chép. À 2 km du port de Bac Vàn, Ca Chép est située juste derrière Cô Tô Con, au nord-est de la commune de Dông Tiên, district de Cô Tô. Ici, les touristes peuvent aller à l’île en barque en environ 15 minutes et en canoë en seulement 7 minutes.



Vue d’en haut, l’île de Ca Chép est une oasis verte et paisible avec sa longue plage de sable doré et son eau limpide. En effet, cette île propose des paysages à couper le souffle.

L’eau de la mer est limpide. Photo: CVN

Contrairement au bruit et à l’agitation sur l’île de Cô Tô Lon, Ca Chép est très paisible. Elle accueille les visiteurs sous un temps clair et calme, avec une mer bleue et un soleil doré, un véritable havre de paix !

Son plus bel atout est sa plage de sable fin et de roches sédimentaires érodées vieilles de milliers d’années. Les touristes peuvent venir s’y baigner et immortaliser l’instant avec de magnifiques photos.

Dans cette nature sauvage, ils peuvent ramasser des coquillages sur les longues plages, pêcher ou plonger pour admirer les coraux.

Les circuits touristiques pour découvrir Ca Chép sont souvent organisés en combinaison avec la visite d’autres îles telles que Cô Tô Con, Cô Tô Lon... Hormis les paysages sauvages et magnifiques, les voyageurs ont la possibilité de participer à différentes activités comme camping, randonnée, pêche… Le matin, il est possible de se balader sur les sentiers côtiers afin de respirer l’air pur de la mer. Dans l’après-midi, ils enfourchent un tandem pour se promener le long de la plage, qui est l’endroit idéal pour contempler le coucher de soleil.

En particulier, l’île de Ca Chép est également un lieu idéal pour les jeunes couples venus prendre des photos de mariage. Sa nature environnante donne aux visiteurs un sentiment de paix, de détente et permet d’oublier les soucis de la vie quotidienne.

Cette destination est incontournable pour celles et ceux qui souhaitent allier découverte, nature et calme. Si vous avez l’occasion de vous rendre à Quang Ninh, ne manquez surtout pas l’opportunité de découvrir l’île de Ca Chép et de profiter de ses merveilleux paysages. – CVN/VNA