Ninh Binh (VNA) – Le mont Non Nuoc est une belle montagne à Ninh Binh (Nord). Cet endroit n'est pas seulement connu comme une « scène de conte de fées dans le monde terrestre », mais aussi comme un «musée des poésies» avec plus de 40 poèmes des célébrités gravés sur ses falaises à travers des périodes historiques.

Le mont Non Nuoc, également connu sous le nom de Duc Thuy Son, est une montagne située au bord du confluent des rivières Day et Vân dans le quartier Thanh Binh de la ville de Ninh Binh. Photo : Journal Tôquôc



Le mont Non Nuoc, également connu sous le nom de Duc Thuy Son, est une montagne située au bord du confluent des rivières Day et Vân dans le quartier Thanh Binh de la ville de Ninh Binh.



En 1962, le mont Non Nuoc a été reconnu comme site national.

En 2019, le Premier ministre a signé une décision reconnaissant le site historique et pittoresque de Non Nuoc comme un site national spécial.

Pour arriver au sommet du mont Non Nuoc, les visiteurs devront franchir 72 marches en pierre, divisées en 5 niveaux. Les marches en pierre ont subi de nombreuses périodes d'altération, elles ne sont donc plus plates. Plus vous monterez haut, plus l'air sera frais et confortable, donnant aux visiteurs le sentiment d'être perdus dans une féerie.

Le mont Non Nuoc est un lieu marquant des événements importants de l'histoire de notre pays à travers différentes périodes.

Selon Vu Thi Nhung (née en 1940), habitante locale, a déclaré que pendant les guerres de résistance contre les invasions, le mont Non Nuoc était un lieu de rassemblement des patriotes pour lutter contre les envahisseurs étrangers.

Plus particulièrement lors de l'événement historique de 1929, le jeune soldat révolutionnaire Luong Van Tuy s'est courageusement porté volontaire, en dépit des bombes et des balles, pour planter le drapeau du marteau et de la faucille sur le mont Non Nuoc.

Après cela, il fut emprisonné par les colonialistes français et mourut en 1932. Actuellement, sur le mont Non Nuoc, il existe encore de nombreux bunkers avec des traces de bombes de guerre construits par les Français pour contrôler le trafic routier et fluvial Sud-Nord.

C'est une montagne portant des plus anciennes meilleures œuvres littéraires du pays avec 40 pétroglyphes des célébrités historiques de notre pays. Photo : Journal Tôquôc

De plus, c'est une montagne portant des plus anciennes meilleures œuvres littéraires de notre pays avec 40 pétroglyphes des célébrités historiques de notre pays comme le Roi Lê Thanh Tông, Truong Han Siêu, Cao Ba Quat...



Sur les falaises, les visiteurs peuvent trouver aussi facilement des dizaines de poèmes gravés dans la roche. En outre, le mont Non Nuoc est également une destination touristique idéale. Au sommet du mont, les visiteurs pourront admirer la vaste rivière, les beaux nuages et le ciel.

Au sommet du mont se trouve le pavillon Nghinh Phong (plancher coupe-vent), construit au XIVème siècle, où Truong Han Siêu et d'autres personnes parlaient et récitaient des poèmes. Aujourd'hui, le pavillon Nghinh Phong est devenu un lieu où les visiteurs s'arrêtent et admirent le magnifique paysage de la ville d'en haut.

En plus du mont Non Nuoc, les touristes peuvent visiter la pagode Non Nuoc, le temple Truong Han Siêu, le parc Thuy Son situé au pied de la montagne. Ces lieux ainsi que le mont Non Nuoc sont des destinations touristiques célèbres pour la culture spirituelle de la ville de Ninh Binh. – NDEL/VNA