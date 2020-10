Quang Ninh (VNA) – Le caractère exceptionnel du tourisme de Cô Tô se trouve dans la beauté sauvage des plages de sable blanc et aux eaux vertes émeraude et dans l’écosystème sa forêt tropicale vierge presque intacte.

L'île de Cô Tô possède de grands potentiels pour le développement du tourisme. Photo : VNA

Le district insulaire de Cô Tô est un archipel du golfe du Tonkin (golfe de Bac Bô) à l’est du district de Vân Dôn, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Avec une superficie de 50,1 km², il comprend les îles de Cô Tô Lon, Cô Tô Con, Thanh Lân et Trân ainsi que d’autres ilots.

Cô Tô possède de grands potentiels pour le développement du tourisme. Cela fait de ce district, l’une des principales zones de l’économie maritime et touristique du Nord-Est en général et de la province de Quang Ninh en particulier.

Cô Tô est déterminé à se développer en une zone écotouristique haut de gamme avec une variété de types de tourisme, de sports et de divertissements à la fois sur la mer et sur les îles.

La plupart des visiteurs de Cô Tô profitent du lever du soleil, ils se réveillent très tôt, parfois vers 4 ou 5 heures du matin sur la côte rocheuse de Mong Rông ou à Thâu Lâu Mui Dao pour admirer le lever du soleil sur la mer, fait savoir Nguyen Thi Mên, directrice adjointe du centre d’administration publique du district de Cô Tô, Quang Ninh.

Cô Tô possède également un lieu commémorant du Président Hô Chi Minh, qui a visité l’île de Cô Tô en 1961. En 1962, le comité administratif provincial de Hai Ninh a demandé l’autorisation d’ériger une statue du Président Hô Chi Minh sur l’île de Cô Tô et cette demande a été approuvée. C’est le seul endroit où le Président Hô Chi Minh a accepté de faire ériger une statue de son vivant.

Les touristes y viennent non seulement pour découvrir de beaux paysages, mais aussi pour profiter de la gastronomie typique de la mer et de l’île de Cô Tô telle que le calmar et les maquereaux de l’île.

Les nuages et le ciel de Cô Tô avec son air frais sont toujours les plus beaux du Nord. La gentillesse et l’hospitalité des locaux ont créé une forte attraction pour le tourisme de Cô Tô.

Les visiteurs de Cô Tô aujourd’hui se sentent en sécurité dans les bateaux de croisière 5 étoiles, même avec des vents de force 7, ce qui a résolu un obstacle majeur du tourisme insulaire. – NDEL/VNA