Vientiane (VNA) - La délégation vietnamienne conduite par Vo Tuân Nhân, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, président de l'Organisation des hauts officiels de l'ASEAN sur l’environnement du Vietnam (ASOEN Vietnam), a participé à la 17e réunion ministérielle de l'ASEAN sur l’environnement (AMME 17) qui s’est ouverte mercredi 23 août à Vientiane, au Laos.

Vo Tuân Nhân, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, président de l'Organisation des hauts officiels de l'ASEAN sur l’environnement du Vietnam (ASOEN Vietnam) à la 17e réunion ministérielle de l'ASEAN sur l’environnement à Vientiane, au Laos. Photo: VNA



Dans son discours, le vice-ministre Vo Tuân Nhân a souligné la « double crise » à laquelle toute la région de l'ASEAN et le monde sont confrontés, à savoir le changement climatique, la pollution de l'environnement et la perte de biodiversité.

Il a fait trois propositions du Vietnam, selon lesquelles l'ASEAN devrait renforcer la solidarité régionale et prendre des mesures pour construire une communauté forte face à des défis tels que cette « double crise »; donner la priorité absolue à la transition juste et inclusive dans le processus vers zéro émission nette, la transition énergétique et la gestion des déchets plastiques pour conduire une ASEAN plus verte ; et promouvoir la coopération avec les partenaires pour mobiliser un soutien institutionnel, technique et financier afin de construire une communauté ASEAN résiliente et durable.

Conscient de l'importance du développement et de la prospérité de la communauté, le Vietnam s'engage à travailler avec l'ASEAN et les partenaires de développement pour contribuer aux efforts de développement de la communauté mondiale et participer activement aux objectifs communs de la communauté, a déclaré Vo Thanh Nhân.

Il a exhorté à promouvoir la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires en matière d'environnement et de changement climatique, contribuant ainsi à édifier une communauté de l'ASEAN durable et résiliente au changement climatique.

Cérémonie d'ouverture de la 17e réunion ministérielle de l'ASEAN sur l’environnement à Vientiane, au Laos. Photo: VNA



La réunion était présidée par Bounkham Vorachit, ministre lao des Ressources naturelles et de l'Environnement et Kao Kim Hourn, secrétaire général de l'ASEAN.



Il s’agit d’une occasion importante pour les pays membres de l'ASEAN de proposer conjointement des solutions et des orientations importantes pour rendre les activités de l'ASOEN plus pratiques et efficaces, contribuant à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale dans le cadre du Plan directeur de la communauté socioculturelle de l'ASEAN et de la vision de la communauté de l'ASEAN 2025, et en même temps pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. -VNA