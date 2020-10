Hanoi (VNA) – Le système national de normes du Vietnam compte actuellement près de 13.000 normes, dont environ 60% ont été harmonisées avec les normes internationales et régionales, contribuant ainsi à soutenir efficacement le développement socio-économique dans de nombreux domaines.

Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Lê Xuân Dinh a fait cette déclaration lors d’une cérémonie organisée le 14 octobre par le Département général des normes, de la métrologie et de la qualité relevant du ministère des Sciences et des Technologies pour célébrer le 50e anniversaire de la Journée mondiale de la normalisation (le 14 octobre).

Cette année, la Journée mondiale de la normalisation a pour thème «Protéger la planète grâce aux normes». Source : tcvn.gov.vn

Le thème de cette année «Protéger la planète grâce aux normes» a mis l’accent sur la protection de l’environnement par la mise en œuvre de normes pour économiser l’énergie, l’utilisation de véhicules moins polluants, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux.

Le Vietnam a apporté des contributions positives à l’élaboration de normes internationales, en particulier celles liées aux produits clés du pays, a déclaré Lê Xuân Dinh, ajoutant que le Département général des normes, de la métrologie et de la qualité a mis en place 139 comités techniques de normes avec plus de 1 100 experts engagés dans la construction de normes nationales et internationales dans divers domaines.

En tant que membre officiel des trois principales organisations de normalisation, dont l’ISO, la CEI et l’UIT, le Vietnam continuera à participer activement au processus d’élaboration de normes internationales afin que les produits vietnamiens puissent atteindre le marché mondial de manière plus forte, a souligné Lê Xuân Dinh.

En outre, le Vietnam intensifiera l’élaboration et l’application de normes nationales et internationales en tant que fondement de la production et des activités commerciales des entreprises et pour protéger les intérêts légitimes des consommateurs. – NDEL/VNA