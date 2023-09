De nombreux photos et objets exposés à la Maison centrale à Hanoï à l'occasion de la Fête natonale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Pendant les congés de la Fête nationale, du 1er au 4 septembre, environ 2,5 millions de touristes ont été recensés, soit une baisse de 16,7% sur un an, selon l’Autorité nationale du tourisme.



Le taux d'occupation moyen des établissements d'hébergement touristique a atteint 55% pendant ces quatre jours et plus de 60% les 1er et 2 septembre.



Hanoï et Hô Chi Minh-Ville ont été les deux localités ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs. Quelques autres provinces ont enregistré une forte hausse du nombre de visiteurs, telles que Khanh Hoa (+ 141% en glissement annuel), Ba Rịa - Vung Tau (+ 36,5%), Quang Ninh (+150%), Thanh Hoa (+26,6%) …



Le nombre de touristes étrangers à certaines localités à cette occasion a aussi augmenté. Concrètement, Da Nang en a accueilli 78.900 ; Hanoï, 41.700 (+83,6%) ; Ho Chi Minh-Ville, 37.600 (+15%) et Khanh Hoa, 23.450 (+363,34%). Il s’agit d’un bon début pour la haute saison du tourisme international au Vietnam qui commencera en octobre prochain. Ces visiteurs, principalement de nationalités sud-coréenne, chinoise et américaine, ont séjourné quatre à cinq nuits en moyenne.

Visiteurs au salon ITE HCMC 2022. Photo: thanhnien.vn



Le 17e Salon international du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2023) se déroulera du 7 au 9 septembre avec la participation de plus de 400 unités, marques nationales et internationales, agences de promotion du tourisme de différents pays et territoires.



En écho au salon ITE HCMC 2023, depuis début septembre, des voyagistes dans la mégapole du Sud proposent de nombreuses promotions pour des circuits au Vietnam et à l’étranger. -VNA