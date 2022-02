Hanoï, 16 février (VNA) - Environ 153.000 passagers étrangers ont pris l'avion depuis/vers le Vietnam depuis le lancement par le pays d'un programme pilote pour reprendre les vols internationaux de janvier au 14 février, selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Photo d'illustration : VNA

Avec la levée des restrictions sur les vols internationaux de passagers, les arrivées d'étrangers au Vietnam devraient augmenter dans les temps à venir et se rétablir progressivement avant que le COVID-19 éclate, a indiqué l'autorité.Le 15 février, soit le premier jour de la réouverture des vols internationaux réguliers, l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï a accueilli 80 vols internationaux, dont 23 vols passagers.L'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville a desservi 94 vols internationaux ce jour-là.La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont annoncé leur intention d'augmenter la fréquence des vols et de reprendre les réseaux internationaux.Plus tôt, la CAAV a demandé à la Compagnie générale de gestion du trafic aérien (Vietnam Air Traffic Management Corporation - VATM) d'émettre un avis aux aviateurs (NOTAM) sur la levée de toutes les restrictions sur les vols internationaux à partir du 15 février, revenant à la situation normale comme avant l'épidémie de COVID-19.Selon l'autorité, les limites du nombre de vols internationaux entrants et sortants au Vietnam seront supprimées. Entre-temps, les réglementations sur l'entrée et la prévention et le contrôle de la pandémie pour les passagers entrant au Vietnam continueront d'être mises en œuvre conformément aux directives du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé, a-t-il indiqué.À l'exception de la Chine, tous les pays recevant la proposition du Vietnam ont accepté de rétablir les liaisons aériennes avec le Vietnam.- VNA