Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 10.000 coureurs professionnels et amateurs participeront au VPBank Hanoi Marathon 2023 (VPIM 2023), une course marathon annuelle et officielle dans la capitale vietnamienne, qui aura lieu le 8 octobre prochain, a annoncé mercredi 16 mars à Hanoï son Comité d’organisation.



Le VPBank Hanoi Marathon vise à contribuer à appeler tous les gens à participer au mouvement “Tous les habitants exercent leur corps pour suivre l'exemple de l'Oncle Hô”, à faire du sport et à promouvoir l’image de la ville.



Phung Duy Khuong, directeur général adjoint permanent de la VPBank, a déclaré qu’en tant que tournoi à but non lucratif, tous ses revenus seront investis pour améliorer la qualité de la compétition et versés à des activités caritatives sociales.



Pour chaque athlète qui s'inscrit pour participer à la course, le comité d'organisation réservera un montant de 30.000 dôngs (plus d’un dollar) pour contribuer aux activités caritatives, a dit Phung Duy Khuong.



Les bénéfices de la course seront réinvestis par le Comité d'organisation pour les prochaines éditions. Les inscriptions pour le VPBank Hanoi Marathon ont été mises en vente sur http://vpbankmarathon.com./. -VNA