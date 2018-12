Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l'importance à la consolidation et au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la bonne coopération avec le Cambodge pour les intérêts des deux pays, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong (droite) et le roi cambodgien Norodom Sihamoni. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le roi cambodgien Norodom Sihamoni le 19 décembre à Hanoi, le dirigeant vietnamien a félicité le peuple cambodgien pour les résultats obtenus sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni et sous la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge.

Il a rappelé la solidarité traditionnelle, le soutien mutuel et l'assistance entre les deux nations, ainsi que le soutien et l'aide précieux que feu le roi Norodom Sihanouk et le peuple cambodgien ont réservé au Vietnam lors de sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationale.



Le dirigeant vietnamien s’est réjoui de retrouver le roi Norodom Sihamoni, un ami intime du peuple vietnamien, soulignant que la tournée de loisirs en cours du roi témoignait de ses sentiments particuliers envers le Vietnam.

À cette occasion, il adresse ses meilleurs vœux à la reine mère Monineath Sihanouk et invite le roi et la reine mère à faire une visite d'État ou une visite de loisir au Vietnam à un moment opportun.

Le roi Sihamoni, pour sa part, a souligné avec plaisir le développement continu des relations entre le Vietnam et le Cambodge au cours des cinq dernières décennies, ajoutant que les deux pays entretenaient une bonne coopération dans tous les domaines, ainsi que dans les forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN.

Décrivant le Vietnam comme un grand ami et un proche voisin du peuple cambodgien, le roi a affirmé qu'il poursuivrait ses efforts pour consolider la solidarité, l'amitié et la coopération durable entre les deux nations.

Le peuple cambodgien apprécie et n'oubliera jamais le soutien important et précieux que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens leur ont réservé en toutes circonstances, a-t-il déclaré.

Un peu plus tôt, le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong et le roi Norodom Sihamoni avaient visité le site relique du président Hô Chi Minh au palais présidentiel.-VNA