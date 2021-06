Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a eu une entrevue mardi 29 juin à Hanoi avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, en visite d’amitié officielle au Vietnam.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a souligné que le choix du Vietnam du dirigeant lao Thongloun Sisoulith comme premier pays à visiter dans ses nouvelles fonctions montrait l'importance du Parti et de l’Etat lao pour la grande amitié et la coopération spéciale et intégrale entre les deux pays. Cette visite contribuera à créer une nouvelle force motrice pour promouvoir et approfondir les relations étroites, fidèles et la coopération de confiance entre les deux pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc s’est déclaré convaincu que le peuple lao mettrait en œuvre avec succès la Résolution du 11e Congrès national du Parti et le 9e Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025.

De son côté, le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, s’est réjoui de grandes réalisations acquises par le Vietnam dans son œuvre d’édification, de développement et d’intégration internationale du pays, les considérant comme une victoire commune et une grande source d'encouragement pour la cause révolutionnaire lao.

Entrevue entre le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont été heureux de constater que, malgré les effets de la pandémie de Covid-19, les relations Vietnam-Laos ont continué à se développer ces dernières années.

Les relations politiques ont continué à être solidement consolidées, les deux parties se sont efforcées de maintenir des échanges de délégations et des contacts de haut niveau sous diverses formes, en particulier après que les deux pays organisent avec succès le Congrès du Parti et consolidé leur leadership, contribuant à la motivation pour coopération entre les deux pays dans tous les domaines au cours du nouveau mandat.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour promouvoir la coopération bilatérale d'une manière de plus en plus complète et substantielle, digne de leurs relations spéciales et de la coopération intégrale.

Les deux parties sont déterminées à mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords conclus entre leurs hauts dirigeants et les nouveaux accords de coopération signés lors de cette visite, conformément aux orientations des deux secrétaires généraux du Parti définies lors de leur entretien tenu le 28 juin à Hanoi.

A cette occasion, les deux dirigeants ont discuté de la coopération entre les deux pays lors de forums multilatéraux, notamment au sein de l’ASEAN, les mécanismes sub-régionaux du Mékong, de la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a félicité le Laos pour son élection au poste de vice-président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, démontrant ainsi le prestige et la position du Laos qui ne cesse de s'améliorer sur la scène internationale.

Le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, a invité le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et son épouse à effectuer le plus tôt possible une visite au Laos. Le dirigeant vietnamien a remercié sincèrement et accepté avec plaisir l’invitation.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a présidé mardi après-midi une cérémonie au Palais présidentiel à Hanoi pour reconduire Thongloun Sisoulith.

Le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, et sa suite ont quitté Hanoi, terminant une visite d’amitié officielle au Vietnam couronnée de succès. -VNA