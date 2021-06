Hanoï, 28 juin (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a eu une entrevue le 28 juin à Hanoi avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, en visite officielle au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Les deux parties ont qualifié le voyage du plus haut dirigeant lao de preuve des relations de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux pays.



Cette visite révèle également les liens fiables et inaltérables entre le Vietnam et le Laos, ont-ils assuré, précisant qu'aucune circonstance ne peut entraver l'échange entre les hauts dirigeants des deux nations.



Ils ont souligné la signification extrêmement importante de la visite pour le Vietnam et le Laos, suite au succès d'événements politiques majeurs dans chaque pays tels que le Congrè national du Parti des deux pays, les élections législatives et l’élection de leurs nouveaux dirigeants respectifs.



Vuong Dinh Hue a apprécié les mesures appliquées par le Laos pour prévenir et contrôler la propagation du COVID-19 et a exprimé sa confiance qu'avec ses propres efforts et l'aide de la communauté internationale, le Laos sera bientôt en mesure de freiner la pandémie et continuera à réaliser avec succès la Résolution du XI Congrès national du Parti.



Il a informé le visiteur des résultats de son récent entretien téléphonique avec son homologue lao, Saysomphone Phomvihane, au cours duquel ils ont échangé sur les mesures visant à approfondir les relations bilatérales en général, et entre les deux AN en particulier.



Pour sa part, Thongloun Sisoulith a exprimé son soutien à l'augmentation des visites et des contacts entre les deux AN, ainsi qu'à la promotion de l'échange d'expériences dans le travail législatif et la supervision des activités des organes étatiques.



Il a a remercié le Vietnam pour avoir financé la construction du siège de l’Assemblée nationale lao, considèrent cet ouvrage comme un cadeau précieux et significatif du Vietnam, et une œuvre architecturale moderne et durable.

A cette occasion, il a transmis l'invitation du président lao de l’AN Saysomphone Phomvihane à Vuong Dinh Hue à visiter le Laos. – VNA