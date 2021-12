Le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Do Van Chien (gauche) et le président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Mardi après-midi, le secrétaire du CC du Parti et président du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Do Van Chien a eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, en visite officielle au Vietnam.

Appréciant les relations de coopération entre le Front lao pour la construction nationale (FLCN) et le FPV, le président de l'AN lao a souhaité que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, de diversifier les activités et de partager activement leurs expériences.

Notamment, elles doivent collaborer plus étroitement en 2022, "l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam", pour organiser des activités concrètes, renforcer l'éducation, la propagande et la sensibilisation des jeunes générations, contribuant à cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux nations.

L'année 2022 marquera également le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977).

Selon Do Van Chien, le FPV collaborera avec la partie lao dans l'organisation d'événements commémoratifs significatifs, contribuant ainsi à éduquer la jeune génération sur les traditions des deux pays, et à préserver et valoriser leurs relations.

En outre, les antennes du FPV à tous les niveaux élaboreront des plans pour étendre les activités d'échange entre les deux peuples le long de la frontière.

Pour sa part, Xaysomphone Phomvihane a promis d'accorder les meilleurs sentiments au personnel du FPV chargé du travail ethnique afin que les deux parties puissent travailler ensemble pour bien mettre en œuvre les directives convenues par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux gouvernements, contribuant à cultiver davantage la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. -VNA