Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), et de sa visite de travail au Laos, dans l'après-midi du 4 décembre, à Vientiane, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a eu une entrevue avec le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président de ce pays, Thongloun Sisoulith.



A cette occasion, Vuong Dinh Huê a proposé que les deux parties se coordonnent étroitement, mettent sérieusement en œuvre les accords de haut niveau et préparent bien les rencontres des hauts dirigeants et la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.



De son côté, Thongloun Sisoulith a souligné que dans les temps à venir, les deux parties continueraient à coordonner leurs efforts pour créer des avancées dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, amenant ce domaine à des changements qualitatifs dignes des relations politiques. Il a également déclaré espérer que le Vietnam continuerait à encourager ses entreprises à développer leurs investissements et leurs activités au Laos, privilégiant des domaines tels que l’énergie, la connectivité en matière de transport et les minéraux.



Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations Unies et à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi que dans d'autres mécanismes de coopération sous-régionale.



Vuong Dinh Huê a souligné que le Vietnam était prêt à fournir un soutien maximal au Laos pour qu'il assume avec succès la présidence de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024.-VNA