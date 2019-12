Entrevue entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président birman U Win Myint. Photo: VNA

Nay Pyi Taw (VNA) - Après la cérémonie d'accueil, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a eu mardi matin, 17 décembre, une entrevue avec le président birman U Win Myint.

Saluant la visite officielle de la délégation de haut rang du gouvernement vietnamien, le président birman a affirmé que la visite contribuerait à la consolidation des relations d'amitié traditionnelles et du partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait intensifier les relations avec le Myanmar, pour l'intérêt du peuple des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement de l'ASEAN et de la région.

Le président U Win Myint a soutenu le renforcement de la coopération bilatérale par tous les canaux et en tous domaines, pour s'orienter vers la célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2020.

Les deux dirigeants ont passé en revue les réalisations remarquables de la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense, l'agriculture, le tourisme, l'énergie et la télécommunication. Notamment, les échanges commerciaux bilatéraux devraient atteindre plus d'un milliard de dollars. Le Vietnam est actuellement le 5e grand investisseur du Myanmar. Le dirigeant vietnamien a demandé au président birman de répondre aux aspirations légitimes des investisseurs vietnamiens en activité au Myanmar.

En outre, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération dans la culture, le sport, le tourisme, le travail, l'éducation et la formation, etc.

Concernant les questions régionales et internationales, ils ont convenu de s'entraider au sein des forums régionaux et internationaux. En outre, le Vietnam, le Myanmar et les pays membres de l'ASEAN devraient continuer de soutenir la position commune du bloc sur la question en mer Orientale, de régler les différends en voie pacifique sur la base du respect du droit international, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en mer Orientale. -VNA