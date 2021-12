Hanoï, 6 décembre (VNA) - Le Vietnam se tient toujours côte à côte et est prêt à aider le Laos, dans la mesure de ses capacités, à repousser la pandémie de COVID-19, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane lors d’une entrevue le 6 décembre à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane. Photo : VNA

Les deux dirigeants se sont réjouis de voir que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays se sont de plus en plus renforcées dans tous les domaines, de la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, à l'économie, au commerce, à l'investissement, à la société, la culture et à l’éducation et la formation.Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a encore dépassé un milliard de dollars au cours des dix premiers mois de 2021, en hausse de plus de 30,1% par rapport à la même période l'année dernière. Le Vietnam était le troisième investisseur étranger au Laos, avec 209 projets d'une valeur de 5,18 milliards de dollars.Saysomphone Phomvihane en visite officielle au Vietnam a exprimé ses profonds remerciements au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour avoir fourni un soutien opportun et inestimable au Laos dans la lutte anti-Covid-19.Les deux dirigeants ont convenu de conclure efficacement des accords de haut niveau et de préparer la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, de continuer à travailler en étroite collaboration pour lutter contre le COVID-19, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, d'intensifier les activités économiques et commerciales. et les liens d'investissement ainsi que l'accélération des projets d'infrastructure tels que l'autoroute Hanoi - Vientiane et les ports maritimes de Vung Ang 1,2 et 3.Ils se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre effective des projets d'éducation signés, organiser conjointement des activités pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam Laos en 2022, et se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier sur les questions concernant la sécurité et le développement de chaque pays, ainsi que la paix, la stabilité et la coopération dans la région, notamment l'utilisation et la gestion durables des sources d'eau du Mékong et la question en Mer Orientale. - VNA